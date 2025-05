A Genova il congresso di Cisl Liguria, due giorni di confronto tra duecento delegati da tutta la regione

Si svolgerà domani, martedì 6, e dopodomani, mercoledì 7 maggio, al Tower Genova Airport Hotel, il XIV Congresso della Cisl Liguria, un appuntamento cruciale per il sindacato confederale che chiama a raccolta oltre duecento delegati provenienti da tutta la regione per un confronto sul presente e sul futuro del lavoro in Liguria.

“Il Coraggio della Partecipazione. Responsabilità, Protagonismo e Visione di Futuro per rigenerare il Lavoro e la Liguria” è il titolo scelto per il congresso, che si aprirà con la relazione introduttiva di Luca Maestripieri, segretario generale uscente della Cisl Liguria. A seguire, i saluti istituzionali, la presentazione della survey “Le Tesi degli Iscritti”, a cura di Bibliolavoro, e un ampio dibattito con gli interventi dei delegati.

Il momento clou della giornata sarà rappresentato dall’intervento della segretaria generale della Cisl nazionale, Daniela Fumarola, attesa a Genova per portare il punto di vista confederale e dare slancio alle linee strategiche del nuovo corso sindacale.

Durante il congresso si procederà anche all’elezione dei nuovi organi statutari della Cisl Liguria. Nella mattinata di mercoledì 7 maggio, i lavori riprenderanno con la riunione del Consiglio Generale neoeletto, che sarà chiamato ad eleggere il nuovo segretario generale regionale, i componenti della segreteria, i responsabili delle AST provinciali e le altre cariche previste dallo statuto.