Banda ultra larga, Baruzzo (Pd): "Liguria indietro, su 200 comuni solo 36 connessi"

"È del 2016 il Piano nazionale Banda Ultra larga che aveva e ha l’obiettivo di sviluppare una rete banda ultra larga su tutto il territorio nazionale e in Liguria dovevano essere coperti oltre 200 comuni entro il 2020. Oggi scopriamo che se va bene si otterrà qualcosa nel 2026. Eppure questi ritardi compromettono lo sviluppo socio economico della regione, penalizzando soprattutto i piccoli Comuni e le aree interne e chi ci vive: famiglie, studenti ma anche imprese. Per questi territori il divario digitale rischia di trasformarsi in un ulteriore disparità sociale ed economica".

Cosi commenta la consigliere regionale del Partito Democratico Carola Baruzzo dopo la risposta in aula alla sua interrogazione sullo stato di attuazione dei lavori per la realizzazione della banda ultra larga.

"Ad oggi, su 198 comuni liguri da raggiungere, solo 36 risultano con i cantieri terminati e connessi alla rete e 63 con lavori eseguiti ma non ancora connessi, mentre 99 hanno i cantieri ancora in corso e in partenza. Capisco i tempi ministeriali, ma la Regione cosa ha fatto in questi anni? Oltre al ruolo di regia la giunta dovrebbe sollecitare affinché i tempi vengano rispettati. Le infrastrutture digitali sono ormai un elemento fondamentale per garantire la connessione stabile e veloce a chi studia, a chi fa impresa, ma anche per attività formative e produttive. Ci auguriamo che l’impegno della Giunta di fare da regia si concretizzi anche in un impegno ad accelerare il completamento dei lavori", conclude.