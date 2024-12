Andora approva il Programma di mandato 2024-2029: priorità per grandi opere e manutenzioni costanti

Dopo i forti investimenti sulla messa in sicurezza del territorio, completeremo le grandi opere che garantiranno valorizzazione a tutto il territorio: pista ciclabile, rigenerazione di Borgo Castello, avvio opere a terra del porto turistico, valorizzazione dei sentieri, ma anche conferma e potenziamento dei servizi ai cittadini, alle famiglie e fasce deboli”. Così il sindaco Demichelis sulle linee guida dell'amministrazione per i prossimi anni.

Ieri sera, in Consiglio Comunale ha approvato le Linee Guida del Programma dall’Amministrazione Demichelis da attuare nel corso del mandato 2024-2029. Tutti i componenti della Giunta, il vice sindaco Daniele Martino, gli assessori Monica Risso, Ilario Simonetta, Alexandra Allegri, hanno illustrato a nome della Maggioranza, le priorità che guideranno i prossimi anni di governo locale.

Dopo aver già investito significative risorse nella salvaguardia del territorio, fra cui la messa in sicurezza di edifici pubblici, dei corsi d’acqua e del litorale, si punta ora a completare le grandi opere in cantiere fra cui la pista ciclabile e la rigenerazione di Borgo Castello, avviarne altre, migliorare e potenziare servizi essenziali per la comunità.

“Da sempre il nostro obbiettivo è valorizzare tutta Andora, senza distinzione fra centro, piana agricola e entroterra – dichiara il sindaco Demichelis – Molto si è fatto in termini di messa in sicurezza del territorio. Agiamo ora sul piano delle grandi opere e delle costanti piccole manutenzioni su tutto il territorio. Leggendo le linee guida si evince facilmente che tutti i cantieri avviati come la pista ciclabile, Borgo Castello, le opere a valle della stazione o quelli che partiranno, ad esempio nel porto turistico per le quali siamo in attesa di un ultimo parere di Rivieracqua, o la rigenerazione dell’ex complesso Ariston da parte dei privati, faranno di Andora un comune attrattivo tutto l’anno".

"Sono il frutto di un percorso lungo - prosegue il sindaco - in cui abbiamo davvero molto impegnato gli uffici comunali di un comune piccolo che si è messo a servizio di grandi progetti. Ci muoveremo anche con ulteriori opere di abbellimento dal centro all’entroterra. In questi dieci anni, abbiamo investito milioni di euro sulla messa in sicurezza dei rii e corsi d’acqua che lambivano frazioni, ponente e centro di Andora: ora siamo certi che le opere urbanistiche future saranno maggiormente protette dagli allagamenti. Nel corso del mandato metteremo mano anche al Piano dei Commercio”.

Nella relazione presentata in Consiglio comunale è stato ribadito l’impegno, portato avanti negli ultimi dieci anni, di non aumentare la tassazione locale, garantendo servizi consolidati come il campo solare estivo e l’asilo nido comunale, insieme al potenziamento degli aiuti alle famiglie e agli anziani, con misure per il pagamento di bollette di gas, luce e affitti.

Particolare attenzione è riservata ai giovani, con progetti mirati in collaborazione con le scuole e la concessione di spazi. La Maggioranza ha confermato il sostegno alle associazioni locali, la concessione gratuita degli impianti sportivi alle associazioni, l’organizzazione di eventi sportivi di alto livello, la volontà di progettare un centro sportivo polifunzionale e realizzare la copertura delle tribune del campo da calcio oltre che la valorizzazione dei sentieri in collaborazione con i comuni vicini. È previsto il potenziamento della videosorveglianza e l’introduzione di un sistema digitale per il pagamento delle multe tramite PagoPA direttamente dal cellulare. Annunciato l’avvio imminente dell’illuminazione dello specchio acqueo intorno al molo Thor Heyerdahl, per consentire la pratica di surf, sup e windsurf anche di notte.

Forte l’impegno per destagionalizzare i flussi turistici. Annunciata l’implementazione dei servizi sanitari della Farmacia Comunale, ora a pieno organico. Per quanto riguarda la cultura, si proseguirà con le proposte di alto livello: Si sosterranno gli studenti meritevoli con borse di studio e promuovendo convenzioni con le università italiane. Si sta lavorando per consentire ai giovani di svolgere il servizio civile presso il comune. E’ previsto il miglioramento e il potenziamento del servizio raccolta rifiuti.

Le linee presentate assicurano un costante impulso alle piccole manutenzioni, agli sfalci, agli interventi sugli asfalti e all’illuminazione pubblica. Proseguiranno le attività di manutenzione dei cimiteri, con l’obiettivo di realizzare nuovi ossari, e saranno predisposte le pratiche per ottenere la Bandiera Blu per la costa, un volta effettuato il collettamento dei reflui di Andora nell’imperiese.

Verrà inoltre potenziata la manutenzione degli arredi urbani, incrementati i servizi bibliotecari a livello regionale e nazionale, e sostenute le iniziative contro la violenza di genere.

Il sindaco Mauro Demichelis ha annunciato l’intenzione di avviare un dialogo con Acea, nuovo socio di Rivieracqua, per garantire il completamento delle opere in corso, il Master Plan del Roja e l’approvvigionamento idrico ad Andora, oltre a tutelare i cittadini interessati dai solleciti di pagamento per bollette emesse a seguito della distribuzione di acqua contaminata dal cuneo salino.