Anche in questo weekend non sono mancate le code sulle autostrade liguri. Nel tratto tra Pietra Ligure e lo svincolo di Orco Feglino, in direzione Genova, si sono registrati fino a 4 chilometri di coda nel pomeriggio.

I lavori tra gli svincoli di Finale Ligure e Spotorno hanno causato rallentamenti a tratti per tutta la giornata.

Intorno alle 13, disagi anche nel Ponente, allo svincolo di Celle, a causa di un mezzo fermo sulla carreggiata. Traffico più regolare, invece, sulla A6 Savona-Torino.