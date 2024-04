Mancano anestesisti e l'Asl li cerca a partita Iva, anche in pensione, pagandoli cento euro lordi l'ora

Mancano medici in molte specializzazioni. Una di queste è quella degli anestesisti rianimatori, figure sempre più rare anche nelle scuole di specialità, ma fondamentali per garantire le attività come quelle operatorie.

Resta quindi la grossa difficoltà nel reclutamento di medici specialisti e l'Asl2 si è orientata allargando la ricerca anche ai di medici a partita Iva pagando 100 euro lordi l'ora.

"L’incarico in argomento – scrive l'Asl2 - è attivato per garantire i livelli essenziali di assistenza, in considerazione della necessità di potenziare le attività di guardia anestesiologica, rianimatoria e di sala operatoria, anche ai fini di supportare le azioni tese all’abbattimento delle liste di attesa, nonché tenuto conto delle note criticità nel reclutamento di medici specialisti".

Possono partecipare alla procedura anche ex dipendenti di pubbliche amministrazioni in pensione "nel rispetto delle norme nel tempo vigenti in materia – è scritto nell'avviso di ricerca - e purchè in possesso dei requisiti generali e specifici inidicati".

L'incarico avrà durata di 12 mesi e non potrà essere superiore alle 36 ore settimanali, per un compenso lordo omnicomprensivo di 100 euro orari. Un importo che ha già fatto discutere ma che non è una novità; infatti è già stato previsto nella ricerca di un medico per il Pronto soccorso del Santa Corona.