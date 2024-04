Savona: porta a porta delle utenze domestiche, il Comune chiede agli amministratori di trovare un'area per i contenitori condominiali

La lettera è stata inviata agli amministratori cittadini e riguarda l'avvio del servizio di raccolta porta a porta che partirà verso fine anno per le utenze domestiche, dopo l'avvio di quello per le attività commerciali.

Il nuovo sistema di raccolta verrà illustrato nel dettaglio nei prossimi mesi ma Comune e Sea-S si portano avanti chiedendo ai condomini che ne hanno la possibilità di trovare spazi adeguati dove sistemare i bidoni condominiali. Resterà poi da vedere come sarà gestita la raccolta per quegli immobili che non hanno uno spazio disponibile come un cortile interno.