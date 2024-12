Un invito a Savona e Quiliano e una scatola di amaretti: i savonesi Carlino e Pastore a colloquio con Martin Scorsese

Lo hanno invitato al Premio Quiliano Cinema, gli hanno regalato una maglietta e una confezione di amaretti di una nota pasticceria savonese.

E' stato un momento da ricordare per il quilianese Luciano Carlino, fondatore del Premio organizzato dal cineforum "Quei bravi ragazzi" e Luca Pastore che lo scorso 13 ottobre hanno incontrato uno tra i migliori registi della storia, Martin Scorsese.

Carlino e Pastore erano stati infatti invitati a presenziare alla consegna della "Cittadinanza Onoraria di Polizzi Generosa" al regista americano, in quanto il nonno era originario del comune in provincia di Palermo.

Nel 2021 Pastore aveva iniziato il processo di avvicinamento tra l'Amministrazione di Polizzi Generosa e lo staff di Scorsese, dando vita ad un complesso lavoro fatto di mail verso il Sindaco del paese delle Madonie e le segretarie del regista.

Era poi riuscito a consegnare un invito cartaceo a Monsignor Spadaro, amico personale di Martin Scorsese, il quale si era prestato alla consegna manuale della richiesta legata alla cittadinanza onoraria del comune siciliano che tra l'altro ha dato i natali al famoso stilista Domenico Dolce, paese d'origine dell'attore Vincent Schiavelli (si trasferì lì nel 2003).

Il 17 settembre di quest'anno Carlino era poi andato in Sicilia a prendere contatti con il Sindaco di Polizzi Generosa e l'1 ottobre lo stesso primo cittadino gli aveva inviato l'invito ufficiale per essere presenti alla cerimonia solenne dell'assegnazione dell'onorificenza al regista con l'arrivo in Sicilia che è avvenuto poi il 12 ottobre.

"Abbiamo incontrato da subito tutto lo staff che ruota intorno al regista, una macchina che muove circa 50 persone in particolare le tre figlie e una delle produttrici - spiega Carlino - La giornata di domenica 13 ottobre non la dimenticheremo mai, io e Luca presenti nella sala Consigliare siamo stati tra i pochi a cui è stato concesso di assistere e filmare e finita la cerimonia il regista ci ha concesso un momento privato molto emozionante, dove abbiamo scambiato alcune battute con lui alla presenza del traduttore e lo abbiamo invitato a Savona e Quiliano. Poi ha firmato una foto a Luca e la maglietta del GCQBR a me".

"Gli abbiamo regalato una maglia del Premio Quiliano Cinema e una scatola di amaretti di una nota pasticceria di Savona che ha molto gradito con la dedica al "Più grande Regista di Tutti i Tempi da Luca e Luciano di Savona".

Nella mattinata successiva poi Carlino e Pastore hanno trascorso la mattinata su uno dei set cinematografici allestiti.

"Lo abbiamo invitato a Savona e al Quiliano Film Festival, non nascondo che ci ho provato, abbiamo preso contatto con una delle sue produttrici e con il suo ufficio stampa, ma la possibilità che possa venire a farci visita è però piuttosto complicata - conclude Carlino - Nei tre giorni abbiamo raccolto del materiale che trasformeremo in un documento filmato dal (probabile) titolo "Due Savonesi alla Corte di Re Martin". Attendiamo sostenitori economici Savonesi".

E chi lo sa, che magari un giorno, il sogno di averlo ospite al Premio Quiliano Cinema non possa diventare realtà.