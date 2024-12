Finalborgo, tornano i Pomeriggi musicali. Sabato 7 dicembre il duo pianistico Aventaggiato- Matarrese

Nuovo appuntamento dei Pomeriggi Musicali presso l’Auditorium Destefanis di Finalborgo: sabato 7 Dicembre alle ore 16:30 avremo il duo pianistico composto da Carla Aventaggiato e Maurizio Matarrese.

La formazione, proveniente dalla provincia di Bari, è attiva da decenni in campo nazionale e internazionale e ha tenuto numerosissimi concerti, tanto da essere stata più volte descritta dalla critica come “uno dei migliori duo a 4 mani d’Europa”.Lo spettacolo si intitolerà "L'arte della trascrizione : dall'orchestra al pianoforte a 4 mani".

. L'opera trascritta offre all’esecutore l’occasione per sperimentare sul proprio strumento le molteplici possibilità tecniche ed espressive contenute in esso e che originariamente erano state pensate per strumenti diversi.

Le trascrizioni che vengono proposte in questo programma sono pagine significative del repertorio sia orchestrale sia strumentale, ricche di fascino e corposità.Ascolteremo:E. Grieg – Peer Gynt Suite n. 1:Il mattino, La morte di Ase, Danza di Anitra, Nell’antro del re della MontagnaM. Ravel – La ValseF. Liszt – Les Preludes / Rapsodia Ungherese n.2Ingresso libero a offerta.

Per informazioni o prenotazioni contattare il Direttore Artistico Prof. Michele Menardi Noguera via WhatsApp al 3534639960.La rassegna Pomeriggi Musicali è organizzata dalla Società dei Concerti di Finale Ligure ETS con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura della città e della Fondazione Agostino De Mari.