Alassio in Blu, gli studenti diventano protagonisti del cambiamento grazie al progetto di educazione ambientale

Gli studenti di Alassio diventano protagonisti del cambiamento grazie al progetto di educazione ambientale parte integrante di Alassio in Blu, un vero e proprio percorso educativo incentrato sul mare e la Ocean Literacy che tra il 2 e 5 dicembre porta lezioni teoriche dedicate a queste tematiche nelle scuole cittadine secondarie di primo e secondo grado, in particolare la M.M.Ollandini e lS Giancardi Galilei Aicardi.

Il progetto Alassio in Blu è organizzato da Marina di Alassio in collaborazione con il Circolo Nautico al Mare di Alassio (CNAM) e con il sostegno del Comune di Alassio e di Gesco. Stamattina, in occasione dell'avvio delle lezioni all'Istituto Ollandini, hanno portato un saluto istituzionale il sindaco di Alassio Marco Melgrati, il presidente del Consiglio Comunale di Alassio con incarico alle Politiche Scolastiche Fabio Macheda, il direttore di Marina di Alassio Marino Agnese, e il presidente del Circolo Nautico al Mare Carlo Canepa, accompagnato dal consigliere del CNAM Martino Pogliano.

L’obiettivo è promuovere la conoscenza del mare, evidenziando la sua connessione indissolubile con l’esistenza e il benessere umano. Attraverso lezioni in aula, laboratori sensoriali, e poi attività sulla spiaggia, il percorso educativo lavora sul senso di appartenenza dei ragazzi verso il mare, sollecitandone così rispetto, tutela e promozione.

“La tutela è una delle prerogative della valorizzazione: conoscere il patrimonio naturale marino e acquisire consapevolezza dei rischi che corre sono azioni di grande importanza, anche in ottica di turismo sostenibile – spiega la biologa marina Monica Previati, che segue il progetto – I ragazzi sono protagonisti diretti del percorso di educazione nelle sue diverse fasi: la prima, di apprendimento, e quella successiva, di informazione e comunicazione a diversi interlocutori. Dalle aule di scuola ci muoveremo verso il porto, la spiaggia, le piazze di Alassio e il mare, imparando a raccontare e a condividere idee e progetti con cittadini, turisti, amministratori e coetanei. Siamo convinti che proprio dalle nuove generazioni arriveranno la forza e il coraggio per un cambio di rotta necessario alla salvaguardia del pianeta, e nostra”.

Tanti spunti non solo teorici ma pratici, come il laboratorio sensoriale che permetterà di scoprire e riconoscere fauna e flora marina. Il mare entrerà anche nel Natale in maniera inedita, con uno spettacolo teatrale creato dai ragazzi che sarà incentrato sul tema della cura: testi e musiche, realizzati in sinergia con i ragazzi, avranno riferimenti anche al legame dell’uomo con il mare e un breve spazio sarà dedicato al progetto Alassio in Blu.

“L'Istituto Comprensivo statale di Alassio è onorato di partecipare a questa iniziativa che coinvolge non solo il Comune di Alassio ma anche diverse scuole del territorio – commenta la dirigente Sabina Poggio - Alunni e docenti hanno accolto con entusiasmo le attività proposte dal Comune in particolare quelle legate alla scoperta del mare attraverso gli occhi e la conoscenza della dottoressa Previati, biologa marina sempre disponibile a collaborare con la scuola. Ricordo anche l'impegno della Scuola primaria di Moglio coordinata dalla fiduciaria Mariangela Santorso, e del Comune di Alassio nel portare avanti da anni il progetto Bandiera Verde con concrete azioni ecologiche”.

"Per la Marina di Alassio poter sviluppare questo progetto di Alassio in Blu, è un’azione rivolta al futuro – sottolinea il presidente della Marina di Alassio, Rinaldo Agostini- Sia sotto un aspetto educativo che sotto un profilo puramente dedicato al futuro di un Porto come il nostro, che guarda e vuole far crescere i futuri marinai del domani. Essere attori della cultura ecologica, per il rispetto e la salvaguardia del nostro mare. Se nei prossimi anni, ci saranno persone che conosceranno, non solo quello che c’è sopra la superficie del mare, ma anche quello che c’è sotto, avremo raggiunto il nostro obiettivo. Se non si preparano le future generazioni, alla cultura e alla conoscenza dell’universo marino, avremo perso l’occasione di creare futuri uomini e donne migliori. Non possiamo solo gestire tecnicamente un Porto dove si ricoverano imbarcazioni, dobbiamo anche creare marinai esperti che possano navigare nella consapevolezza che dal loro comportamento dipende il futuro del nostro ambiente marino".

Prosegue quindi la collaborazione tra Città, Marina di Alassio e CNAM che, come conferma Carlo Canepa, Presidente del Circolo Nautico al Mare di Alassio “ha sempre l’intento di avvicinare i giovani al MARE: la nostra locale e universale garanzia di vita!”.

Alassio non si ferma mai: d’estate per il turismo, d’inverno per l’utenza cittadina e scolastica le iniziative culturali e formative sono numerose. Il mare, la costa e un porto di eccellenza hanno un valore immenso da mettere a disposizione della comunità: “Alassio non si ferma nella sua volontà di proporre azioni formative e culturali per la comunità. – conferma il sindaco Marco Melgrati- L’ambiente marino va spiegato e conosciuto nelle sue mille sfaccettature perché diventi patrimonio delle nostre future generazioni. Questo esordio del progetto Alassio in Blu nelle scuole medie di Alassio conferma la volontà dell’amministrazione di investire in programmi e iniziative smart per i giovani perché siano d’ispirazione per le loro prossime scelte professionali e perché diventino cittadini consapevoli della enorme ricchezza ambientale che presto sarà nelle loro mani”.

“Questo progetto – sottolinea il presidente del Consiglio Comunale di Alassio con incarico alle Politiche Scolastiche Fabio Macheda – dimostra la corale attenzione delle realtà presenti sul nostro territorio nel sensibilizzare e formare le nuove generazioni sul valore inestimabile del mare e della tutela della biodiversità, attraverso un approccio educativo coinvolgente e innovativo. Siamo certi che questo progetto lascerà un segno molto positivo nei nostri giovani studenti”.