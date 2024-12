OrientaRagazzi Savona, dal 4 all’8 dicembre tornano “Career Day” e “Speed Date”

Dopo il successo dell’edizione di novembre dedicata alla scelta delle scuole e delle opportunità formative, che ha visto la partecipazione di oltre 1700 persone, torna anche quest'anno a dicembre l’appuntamento dedicato al mondo del lavoro.

Si inizia il 4-5 dicembre con il Career Day realizzato in collaborazione con Regione Liguria e Orientamenti: sono oltre 400 le posizioni aperte offerte da 35 aziende del territorio savonese e ligure che attraverso le candidature spontanee e i colloqui di lavoro daranno un’opportunità concreta ai cittadini che cercano lavoro.

La partecipazione è gratuita, iscrizioni su www.orientamenti.regione.liguria.it/careerday

Il 6 dicembre si terrà lo Speed Date: l’incontro per le scuole organizzato con LegaCoop e Confcooperative, un format giovane, pensato per gli studenti che vogliono avvicinarsi al mondo del lavoro e approfondire il mondo delle imprese cooperative. Saranno 11 le cooperative presenti che offriranno informazioni ma anche possibilità di tirocini e percorsi PCTO.

Tra le novità di quest'anno da segnalare c'è la prima edizione della startup weekend che si svolgerà dal 6 all’8 dicembre. Il Comune di Savona, infatti, ha scelto di supportare l’iniziativa dell’associazione Savona Startup fondata con l'obiettivo di promuovere imprenditorialità e innovazione nella provincia di Savona: l’evento seguirà un format internazionale che offre ai partecipanti l’opportunità di trasformare un’idea in un progetto imprenditoriale in sole 54 ore, grazie al supporto di mentor e giudici esperti permettendo così ai giovani di avvicinarsi al mondo del lavoro mettendosi in gioco come imprenditori.

L'assessore alle Politiche educative e alla Formazione, Elisa Di Padova, entra nel dettaglio e spiega cosa caratterizza l'edizione 2024: “Anche quest'anno OrientaRagazzi raddoppia con le iniziative legate all'orientamento al lavoro e alla conoscenza delle opportunità lavorative del nostro territorio: dopo l'ottima riuscita dell'edizione 2023, Savona ospita di nuovo il Career Day bellissima iniziativa di concreto incrocio fra domanda e offerta di lavoro, alla scoperta delle imprese del nostro territorio. Proseguiremo poi per il secondo anno con lo Speed Date dedicato all'incontro tra i giovani studenti e le imprese cooperative e si concluderà con un intenso weekend dedicato alle StartUp innovative con già 35 giovani partecipanti iscritti. OrientaRagazzi Lavoro può davvero rivestire un ruolo strategico importantissimo per i nostri ragazzi e per il nostro territorio che sempre più vorremmo diventasse luogo attrattivo dove scegliere di restare o di

ritornare".

"Non un career day, ma un momento di confronto e ispirazione - spiega Fabio Musso, coordinatore Legacoop per la provincia di Savona - La parola chiave è professioni del futuro: come la cooperazione può rispondere alle sfide dell’intergenerazionalità”.

“L'evento, aperto a tutti e per il quale non è richiesto essere esperti del settore, rappresenta un'opportunità unica per creare occasioni di incontro e condivisione di esperienze – precisano dall’associazione Savona Startup - Sarà un momento di confronto e arricchimento, ideale per chi desidera avvicinarsi al mondo delle startup”.

OrientaRagazzi è il progetto del Comune di Savona realizzato con il contributo di Fondazione De Mari, la partnership con Orientamenti (progetto di Regione Liguria) e il supporto degli enti del territorio: Ufficio Scolastico Provinciale, Provincia di Savona, Alfa Liguria, Università di Genova, Unione degli Industriali di Savona e Camera di Commercio Riviere di Liguria.