Incidente tra Finale e Borgio, soccorsi mobilitati: Aurelia chiusa, tre feriti (FOTO e VIDEO)

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 12: proseguono le operazioni di messa in sicurezza della via Aurelia, ancora chiusa al traffico. Riapertura prevista nel primo pomeriggio.

***

Questa mattina si è verificato un incidente stradale sulla via Aurelia, tra Finale Ligure e Borgio Verezzi, all’altezza dell’ex cava Ghigliazza. Il sinistro ha coinvolto un camion, un’automobile e successivamente uno scooter.

La centrale operativa del 112 ha immediatamente attivato i soccorsi, inviando sul posto i vigili del fuoco, le P.A. della Croce Bianca di Borgio e Finale, l'automedica e le forze dell’ordine. Secondo quanto riferito, il mezzo pesante si sarebbe ribaltato, coinvolgendo anche gli altri due veicoli.

Tre feriti, uno in codice giallo e due in verde, sono stati trasportati all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. La via Aurelia è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire l’intervento dei soccorritori.