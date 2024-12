Piaggio Aerospace, Rosato (Azione) interroga il Ministro Urso sulla cessione

Nel contesto di crisi industriale che sta investendo la provincia di Savona, Azione ha raccolto la preoccupazione dei lavoratori di Piaggio Aerospace e Piaggio Aviation. Una tensione alimentata dal susseguirsi di annullamenti e proroghe del difficile processo di vendita e, soprattutto, dall'oggettiva difficoltà di comprendere il complicato alternarsi di notizie in merito ai potenziali o effettivi soggetti interessati all'acquisizione.

Dopo aver proposto l'ordine del giorno sulla crisi di Piaggio votato all'unanimità nel consiglio provinciale del 10 aprile 2024, Savona in Azione ha deciso di procedere con una interrogazione al Ministro delle imprese e del Made in Italy, presentata dal deputato Ettore Rosato.

“Piaggio Aero Industries spa e Piaggio Aviation spa, che assieme rappresentano uno dei gruppi industriali italiani più importanti nel settore aeronautico, sono da circa sei anni in amministrazione straordinaria. Il termine di esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali è stato prorogato di anno in anno e ora è fissato al 12 maggio 2025. Visto l’approssimarsi della scadenza ho chiesto al Ministro per le imprese ed il Made in Italy, in una interrogazione parlamentare, quali siano le manifestazioni d'interesse pervenute per Piaggio Aerospace, quali criteri saranno valutati dai commissari straordinari nelle offerte e quali siano le prospettive e le garanzie circa la continuità produttiva ed occupazionale”, commenta Ettore Rosato, vicesegretario di Azione.

“Ad oggi mancano notizie sulla procedura di cessione e questo clima di incertezza acuisce le comprensibili preoccupazioni dei lavoratori e dei territori coinvolti. Il rischio concreto che segnaliamo è che questo passare del tempo e il possibile ennesimo rinvio possa compromettere la competitività e attrattività dell’azienda di fronte ai possibili soggetti acquirenti” conclude.