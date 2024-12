Caffè a 1 euro, i bar che resistono a Savona: "Finché possiamo, non cambiamo il prezzo"

Nel vicino Bar del Campus, per i non studenti il caffè è ancora a 90 centesimi (ancora ameno per gli studenti), ma la tazzina a un prezzo conveniente si può trovare anche in centro; al Bar Besio di Piazza Mameli e al bar Cult di Piazza Saffi, il Bar Dory di via Mentana, il bar Punto a Capo di Via Milano, ad esempio, per un caffè al banco si spende ancora 1 euro.