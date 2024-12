Millesimo, creati tre stalli di sosta “rosa” per donne in gravidanza e neo genitori

Una misura proposta dall’amministrazione del Sindaco Francesco Garofano e adottata all’unanimità durante l’ultimo Consiglio Comunale.

Si tratta di tre posteggi per auto dedicati a donne in stato di gravidanza o ai genitori con figli di età sino a due anni, in cui la sosta agevolata sarà consentita fino a due ore.

“Due stalli saranno localizzati in Via Martiri della Libertà- spiega Garofano - un altro invece nel parcheggio di Piazza Filomena Ferrari, quindi in zone in prossimità di uffici postali, banche, attività commerciali e uffici con servizi alla persona, con il fine di agevolare la sosta di mamme con il pancione o neo genitori con figli piccoli al seguito. Un’attenzione in più verso le famiglie con figli, cercando di rendere la vita meno complicata nella ricerca del parcheggio specie in alcune ore della giornata.”

Per poter usufruire di questi parcheggi sarà necessario compilare l’apposito modulo di autocertificazione, ed esporre sul cruscotto il disco orario oltre all’apposito tagliando per questo genere di sosta.Tutta la documentazione è reperibile presso gli uffici comunali, presso il comando di Polizia Locale e sul sito internet del Comune di Millesimo.