Sarà un bianco Natale? Le previsioni di MeteoValbormida: "Quota neve in calo fino a 200 metri"

Un Natale dal sapore dell’inverno vero, tra neve a bassa quota, freddo pungente e vento protagonista. È quanto emerge dalle previsioni di MeteoValbormida, la seguitissima community locale che conta ormai quasi ventimila utenti e che in queste ore sta monitorando con attenzione l’evoluzione del tempo tra la valle, il cuneese e la riviera.

“Già oggi – 24 dicembre – l’ingresso di aria più fredda da nord porterà qualche precipitazione sparsa e intermittente dal pomeriggio. La neve è attesa oltre i 700 metri, con un progressivo calo della quota in serata, soprattutto sul cuneese, dove i fenomeni saranno più organizzati. In valle, invece, le precipitazioni resteranno deboli o assenti, con quota neve intorno ai 500-600 metri, localmente anche più in basso nelle fasi più intense. La fase instabile continuerà per tutta la notte, con nevicate più consistenti a ovest e decisamente più scarse nella parte orientale”.

Non solo neve: a fare la differenza sarà anche il vento. “Occhio alla tramontana fredda e molto forte sulla riviera e nell’immediato entroterra nel pomeriggio, in serata e durante la notte”, avverte MeteoValbormida.

“Il giorno di Natale si annuncia pienamente perturbato, con un’intensificazione delle precipitazioni da metà giornata e quota neve in deciso calo fin verso i 200 metri. I fenomeni tenderanno poi ad attenuarsi nella notte tra il 25 e il 26 dicembre, lasciando spazio a qualche schiarita nel giorno di Santo Stefano. Dovrebbe essere un Bianco Natale in valle”, spiegano dalla community, sottolineando che la vigilia vedrà i fenomeni più rilevanti soprattutto nel cuneese e, in parte, sul Verbano occidentale.

Poi il colpo di scena: nel fine settimana spazio al favonio e alla classica “scaldata”, con temperature massime che potrebbero addirittura sfiorare i 20 gradi. Ma l’inverno non sembra intenzionato ad arrendersi: la prossima settimana potrebbe arrivare una nuova ondata di gelo, ancora da confermare ma già nel mirino dei meteorologi

Insomma, una vigilia prudente, un Natale dal sapore autenticamente invernale e un weekend quasi primaverile: un mix meteorologico che promette di non far annoiare nessuno.