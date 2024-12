Da Candia e Casella (Avs) critiche a Bucci: “Il consiglio reginale è l’unica garanzia di democrazia che abbiamo”

“Le dimissioni dei consiglieri per diventare assessori aumentano i costi della politica, in un momento in cui la sanità è al collasso e le persone sono sempre più in difficoltà. Ci preoccupa inoltre il giudizio dato da Bucci sull'assemblea legislativa: il consiglio regionale non è una perdita di tempo, ma l'unica garanzia che abbiamo di democrazia. Considerato l’estremismo di destra da cui si fa sostenere, farebbe bene a ricordarsi del valore della discussione politica anziché sognare poteri senza limiti”.

Lo affermano in una nota Selena Candia e Jan Casella, consiglieri regionali Alleanza Verdi e Sinistra.

“Sicuramente se avessimo come vuole lui solo la giunta e le delibere i lavori procederebbero sì più spediti, ma a quel punto la Liguria sarebbe una oligarchia. Ma forse è quello che sogna Bucci, che infatti ama tanto la figura del Doge – proseguono -. Nel programma esposto non è mai specificato come potenziare la sanità pubblica e non si fa cenno ad aumento del personale”.

“Quando si parla finalmente d'ambiente, Bucci annuncia che farà un termovalorizzatore (senza dire dove) – sottolineano -, chiarendo fin da subito la visione distorta che questa giunta ha di protezione del nostro territorio e dell'aria che respiriamo (tanto che i fumi di navi e auto non sono neanche citati)”.

“Il lavoro viene liquidato in fondo in poche righe, ma forse il centrodestra non si è accorto dei giovani che continuano a scappare dalla nostra regione perché senza prospettive e dell'evidente crisi del sistema industriale produttivo – aggiungono -. Una generica lista della spesa senza spiegare nulla di come, quando e con quali risorse gli obbiettivi saranno raggiunti”.

“Come Alleanza Verdi-Sinistra, in corso di questo mandato, intendiamo non solo monitorare e criticare ma anche incalzare la giunta Bucci con proposte concrete che possano dare risposte ai tanti bisogni di una Liguria in difficoltà”.