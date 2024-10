Boissano, il consigliere Zarrillo all'amministrazione: "Il paese necessita di cura, servono risposte"

Zarrillo ha poi sottolineato come "più in generale tutto il paese necessita di cura e manutenzione come anche i cittadini, tramite il comitato (Beallu Buinzan ndr), hanno correttamente segnalato chiedendo risposte e pianificazione".

"Sono infatti venuto a conoscenza, a mezzo stampa e non dalla amministrazione stessa, di una istanza inviata al comune - ha continuato Zarrillo - Anche in questo caso come in moltissimi altri, a partire dalla attività della commissione (quella d'inchiesta istituita per il caso antenna ndr) per la quale devo, come molti altri cittadini per le loro esigenze, rivolgermi regolarmente al difensore civico per accedere agli atti".