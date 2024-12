Diocesi di Albenga-Imperia: pubblicati due avvisi per manifestazioni di interesse riguardanti servizi di ingegneria e architettura

Per far fronte agli impegni di recupero e restauro edilizio del patrimonio architettonico di culto e ministero pastorale, che l’Ufficio Beni Culturali, in ottica di sensibilizzazione verso i parroci, auspica programmabili nel prossimo quinquennio, la Diocesi di Albenga-Imperia ha pubblicato due avvisi di manifestazione di interesse per la formazione di elenchi riferiti a operatori economici per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura, di servizi tecnici e di supporto specialistico, e a operatori economici per l’affidamento di lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea (Art. 50 D.Lgs 36/2023 e s.m.i.).

Gli avvisi hanno scopo esplorativo e intendono favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di professionisti potenzialmente interessati, con l’obiettivo di acquisire, dagli stessi, la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta.

L’avviso per operatori economici per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura, di servizi tecnici e di supporto specialistico si articola in due sezioni. La prima è destinata ai servizi di ingegneria e architettura e ai servizi tecnici che riguardano la fase di rilievo, di progettazione e di esecuzione di lavori su beni sottoposti a tutela. La seconda riguarda i servizi di supporto della gestione amministrativa e tecnica, la verifica preliminare della progettazione, le attività del RUP, il collaudo di lavori e altre attività su beni sottoposti a tutela. Per i dettagli sugli specifici servizi, i requisiti generali e specifici, si rimanda all’avviso di manifestazione.

L’elenco destinato a operatori economici per l’affidamento di lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea sarà strutturato in base alle categorie di attestazione SOA previste per categorie di opere generali e categorie di opere specializzate. I lavori da svolgersi saranno prevalentemente su beni monumentali soggetti a tutela. Per i dettagli sui requisiti generali e specifici, si rimanda all’avviso di manifestazione.

Entrambi gli elenchi saranno costituiti nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, correttezza, libera concorrenze, non discriminazione, trasparenza.

Gli avvisi di manifestazioni e relativi allegati sono disponibili online sul sito della Diocesi di Albenga-Imperia. Per entrambi gli avvisi, la domanda di manifestazione di interesse, redatta su appositi moduli scaricabili online dal sito della Diocesi di Albenga-Imperia e corredata da fotocopia di documenti di identità in corso di validità, deve pervenire, debitamente compilata, a mezzo PEC all’indirizzo diocesidialbengaimperia@pec.chiesacattolica.it entro il 23 dicembre 2024, ore 12.00.