Scomparsa Renato Zunino, il ricordo della "sua" Anpi: "Troveremo i modi giusti per ricordarlo, sappiamo che è ancora qui a guidarci"

Il Comitato ANPI di Savona e tutte le Associazioni ANPI della provincia Savonese si uniscono al dolore per la scomparsa del Presidente provinciale Anpi Renato Zunino.

"Renato ha svolto con impegno, dedizione ed innovazione, il suo ruolo di Presidente , sempre vicino alle Sezioni del territorio, portando avanti, nelle moltissime attività i valori fondamentali dell’antifascismo, della difesa della nostra Costituzione e dei diritti civili e sociali delle persone, soprattutto di quella parte più bisognosa ed in sofferenza. Attivo sulle diverse criticità del nostro territorio, presente a tutela del lavoro, della pace, della libertà e della difesa dell’ambiente, lungimirante nel comprendere le esigenze del nostro tempo attivando il Servizio Civile Universale, presente solo in 5 Comitati provinciali a livello nazionale, per aprire la nostra associazione alle nuove generazioni" dicono dal comitato provinciale Anpi Savona.

Zunino era stato eletto all'unanimità il 12 marzo del 2022, succedendo allo storico presidente Samuele Rago.

"Oggi non rimpiangiamo solo un Presidente, ma un amico, un compagno, una persona gentile, disponibile che ha speso le sue energie per migliorare il nostro tempo. Ci uniamo con enorme tristezza e cordoglio alla Famiglia e ai suoi cari, rivolgiamo un pensiero caloroso di affetto a Giulia, Valerio e a Flavia, promettendo loro e a noi stessi di continuare a portare avanti con lo stesso impegno, la stessa dedizione, la stessa costanza e la stessa serietà ciò che Renato preziosamente ci ha insegnato" concludono.

A ricordarlo chiaramente anche la sua Anpi, l'Anpi di Celle, da lui ricostituita nel giugno 2019 che ha sede nella Società Mutuo Soccorso di Celle.

"Stasera piangiamo Renato ed il dolore ci toglie le parole. Ci teniamo stretti gli uni agli altri ed abbracciamo Giulia, Valerio, Flavia e Giovanna e tutta la sua famiglia. Domani troveremo i modi giusti per ricordare Renato, ma nei nostri cuori sappiamo che è ancora qui a guidarci" il cordoglio dell'Anpi cellese.