Cronaca | 04 dicembre 2025, 11:33

Auto ribaltata a Bergeggi: conducente illesa

L'incidente si è verificato sulla via Aurelia

Foto di Franca Gallione

Momenti di paura questa mattina a Bergeggi, dove un’automobile si è ribaltata sulla via Aurelia, per cause al momento ancora in corso di accertamento. 

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la Croce Rossa di Quiliano, l’automedica e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza del veicolo.

Secondo quanto riferito, la conducente dell’auto non ha riportato ferite gravi e ha rifiutato il trasporto in ospedale. Le operazioni di soccorso hanno comunque comportato rallentamenti e disagi alla circolazione stradale lungo la principale arteria ligure.

