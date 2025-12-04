Auto ribaltata a Bergeggi: conducente illesa

Momenti di paura questa mattina a Bergeggi, dove un’automobile si è ribaltata sulla via Aurelia, per cause al momento ancora in corso di accertamento.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti la Croce Rossa di Quiliano, l’automedica e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza del veicolo.

Secondo quanto riferito, la conducente dell’auto non ha riportato ferite gravi e ha rifiutato il trasporto in ospedale. Le operazioni di soccorso hanno comunque comportato rallentamenti e disagi alla circolazione stradale lungo la principale arteria ligure.