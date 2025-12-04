Accoltellamento al Prolungamento, 24enne denunciato: la causa una lite per un episodio di settimane prima

È stato denunciato all’Autorità Giudiziaria dalla Polizia di Stato il 24enne albanese che aveva accoltellato un 18enne nell'area dei giardini del Prolungamento di Savona, nel tardo pomeriggio della scorsa domenica.

Il giovane è accusato di lesioni aggravate e porto ingiustificato di coltello.

Dopo il primo intervento sul posto effettuato da personale della Squadra Volanti, era partita una “indagine lampo” da parte degli investigatori della Squadra Mobile, che ha consentito di ricostruire gli eventi avvenuti nelle vicinanze di Piazza Eroe dei Due Mondi dove, a seguito di un diverbio per futili motivi, pare legato ad un pregresso episodio avvenuto qualche settimana fa, un giovane avrebbe estratto un coltello e si sarebbe scagliato contro un coetaneo, colpendolo alla schiena e provocandogli lesioni giudicate guaribili in 25 giorni dai sanitari dell’Ospedale San Paolo.

La vittima, comunque, non è mai stata in pericolo di vita.

Come già detto, sul posto erano immediatamente intervenuti gli equipaggi della Squadra Volante che avevano provveduto a soccorrere la vittima ed avviato i primi accertamenti per risalire all’autore del fatto, che nel frattempo si era dileguato, facendo perdere le proprie tracce.

Secondo i primi accertamenti l’episodio non va inquadrato nel fenomeno delle cosiddette “baby gang” e non presenta collegamenti con altri sporadici ed isolati episodi di reato che si sono verificati soprattutto nel corso dell’estate in centri della riviera e in Darsena.

Il giovane è stato, inoltre, segnalato all’autorità giudiziaria con l’accusa di minacce, in ordine ad un precedente episodio avvenuto nell’ottobre scorso.

"I controlli continueranno in tutta la provincia anche nelle prossime settimane per garantire a tutti la massima sicurezza, soprattutto in vista delle prossime festività - spiegano dalla Questura di Savona - Si evidenzia che i provvedimenti adottati in questa fase non implicano la responsabilità dell'indagato sino al definitivo accertamento di colpevolezza che avverrà con sentenza irrevocabile".