L’ispettore Calcagno compie vent’anni e torna in libreria: Pupi Bracali presenta il nuovo libro

Dopo due anni di assenza dal precedente romanzo giallo “Dicono tutti così” edito da Edizioni del Delfino Moro nel 2022, tornano in libreria le indagini dell’ispettore Calcagno.

Il fortunato e apprezzato personaggio scaturito dalla penna dello scrittore di Ceriale, Maurizio Pupi Bracali, ritorna con un nuovo libro e una nuova indagine ambientata nel nostro territorio come già nei precedenti sedici romanzi tutti editi da Edizioni del Delfino Moro, con protagonista il poliziotto cerialese che si muove tra la costa e l’entroterra del ponente savonese.

“Dalle paludi al cielo” è il titolo emblematico di questo nuovo libro, pubblicato ancora una volta da Edizioni del Delfino Moro, che vede il protagonista Calcagno, coadiuvato dalla sua imprescindibile squadra, impegnato in una doppia indagine relativa a un paio di omicidi distanziati tra loro da una trentina d’anni tra i quali potrebbe forse esserci un nesso.

Le solite schermaglie tra colleghi leggermente umoristiche stemperano la drammaticità dei fatti e le descrizioni delle bellezze naturalistiche della nostra zona sono sempre presenti.

Con questa nuova opera, l’ispettore Calcagno compie vent’anni di esistenza a partire da quel 2005 che vide per la prima volta nascere il personaggio ideato da Bracali nel suo primo romanzo “Nostra Signora degli Ulivi” pertanto la scelta editoriale di Edizioni del Delfino Moro è stata quella di omaggiare il ventennale con una foto in copertina del Calcagno/Bracali realizzata dal fotografo professionista Silvio Massolo.

Il libro sarà disponibile dal prossimo sabato 7 dicembre, giornata in cui Bracali alle ore 17 incontrerà i suoi lettori al Bar Bacicin di Ceriale in Lungomare Diaz, 53, per presentare al pubblico questo nuovo romanzo intervistato dall’editore Diego Delfino, mentre l’attore, regista, presentatore e scrittore Mario Mesiano leggerà alcune pagine del libro.