Altare, Briano replica alla Scotti: "Nessuno ha mai interferito con la polizia locale. Le sue parole sono gravi"

Il sindaco di Altare, Roberto Briano, ha risposto alle dichiarazioni della consigliera comunale Rita Scotti, difendendo le scelte dell’amministrazione e replicando punto per punto alle critiche. "Sono contento che la Scotti apprezzi la nostra decisione di nominare il nuovo soprintendente capo della polizia locale. Per una volta, sembra che abbiamo fatto qualcosa di buono", ha commentato con una punta di ironia.

Briano ha però espresso disappunto per le critiche rivolte al precedente agente: "Dispiace per le sue parole, perché chi c’era prima ha sempre svolto il proprio lavoro in modo egregio. Non accetto le affermazioni della Scotti secondo cui ‘in passato il personale della polizia locale ha risentito di un contesto politico-amministrativo non sempre favorevole’. Sono accuse gravi e ingiuste. Né noi né le amministrazioni precedenti abbiamo mai interferito con la polizia locale, che ha sempre operato nel rispetto della legge. Il nostro ruolo è fornire indirizzi politici e amministrativi, sempre in conformità alle norme".

Riguardo alla questione del carico e scarico, il sindaco ha smentito la consigliera, che aveva affermato che la sua proposta fosse stata respinta in Consiglio comunale. "Non è vero. Primo, perché la Scotti aveva suggerito di istituire una commissione ad hoc per i parcheggi, una proposta inopportuna, dato che le commissioni comportano costi e abbiamo già in corso un piano urbanistico comunale. Un tecnico sta lavorando al progetto, che è già a buon punto. Quando sarà il momento, organizzeremo incontri con i cittadini per condividere le soluzioni. Secondo, il carico e scarico era già stato affrontato dalla nostra amministrazione almeno un mese prima delle sue osservazioni".

Briano ha poi criticato l’atteggiamento della consigliera, accusandola di soffermarsi solo sulle critiche: "La Scotti trova sempre un motivo per attaccarci, anche davanti a decisioni positive. Si prende il merito di una parte e ignora il resto. Dice che non vogliamo bene al paese, ma forse è lei che non ci tiene davvero, considerando che non ci è nemmeno nata. Sono stufo di questo comportamento".

Infine, Briano ha ribadito il proprio apprezzamento sia per il nuovo soprintendente capo della polizia locale sia per l’agente che ha lavorato negli ultimi anni. "Non mi piace vedere qualcuno elogiato screditando un altro. Noi lavoriamo tutti per il bene della comunità, portando avanti progetti importanti che, se realizzati, rappresenteranno un grande vantaggio per il paese".