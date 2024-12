Andora, il coro dei 300 bimbi delle scuole primarie per l’accensione dell’albero e delle luminarie

Sarà l’accensione del nuovo Albero di Natale luminoso, alto 18 metri, e il concerto del coro dei 300 bambini delle scuole primarie di Andora e Laigueglia a dare il via, il 6 dicembre, alle ore 18.00, in Piazza Doria, alle manifestazioni natalizie organizzate dal comune di Andora. Come da tradizione, il canto dei piccoli farà accendere tutte le luminarie per le vie del comune.

Il Comune di Andora ha scelto di installare un nuovo albero luminoso, sotto il quale canteranno i bambini diretti dal maestro Alberto Garassino. In repertorio, classici di Natale come A Natale puoi, Rockin' Around the Christmas Tree, Il Natale arriva in città, Jingle Bells e Canta sotto l'albero.

In Piazza Doria, il Comitato Genitori allestirà anche le bancarelle con i lavoretti degli alunni delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo di Andora e Laigueglia (anteprima del banchetto a Laigueglia il 5 dicembre), che potranno essere acquistati ad offerta libera. Il Comitato ha inoltre organizzato una degustazione di panettone e cioccolata calda per tutti i presenti, grazie al sostegno degli sponsor Mercatò e Conad.

Novità anche sul Belvedere Chiara Luce Badano, dove il 12 dicembre, alle ore 17.15, sarà acceso il nuovo Villaggio di Natale. Sul molo Thor Heyerdahl, invece, alle 17.45, sarà inaugurato il presepe realizzato dal gruppo di cucito del Centro Sociale di Molino Nuovo.

“Anche quest’anno abbiamo realizzato l’albero luminoso e il Villaggio di Natale, posizionandoli in punti strategici visibili sia dalla passeggiata a mare che dalla via Aurelia. Sono un invito a fermarsi ad Andora e a immergersi in un percorso di luci che parte dal porto, arriva al molo Thor Heyerdahl e, quest’anno, coinvolge anche Piazza Chiara Luce Badano, situata a pochi passi da Via Roma, per poi estendersi a tutte le strade del comune – ha dichiarato il sindaco Mauro Demichelis – I nostri allestimenti sono da sempre molto apprezzati e condivisi sui social, perché particolarmente scenografici, grazie anche al mare e al nostro splendido litorale che fanno da sfondo”.