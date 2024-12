Albisola, le rotatorie si illuminano per Natale grazie alle installazioni della protezione civile

Da Corso Ferrari a passando per Piazza Dante, Corso Mazzini e via Alessandria.

Le rotatorie di Albisola Superiore si illuminano anche quest'anno grazie alle installazioni luminose posizionate dalla protezione civile che per questo Natale 2024 ha deciso di far risplendere anche Albissola Marina in Piazza dei Leuti.

Non solo quindi un'attività instancabile e senza sosta durante le emergenze ma anche di vicinanza alla cittadinanza durante il periodo natalizio.

"E' anche un modo per far capire la nostra presenza sul territorio fuori dalle emergenze" ha detto il presidente dell'Associazione volontari Aib albisolese Domenico Vezzolla.