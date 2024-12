Savona: due giornate dedicate ai mercati straordinari l'8 e il 15 dicembre 2024, le modifiche alla viabilità

Domenica 8 e 15 dicembre 2024, la città ospiterà i mercati straordinari natalizi organizzati dalla F.I.V.A. Confcommercio, con la presenza di banchi di artigiani e ambulanti. L'evento si svolgerà in Via Guidobono (nel tratto compreso tra Via L. Corsi e Piazza del Popolo) e in Piazza del Popolo (escluse le percorrenze di Via IV Novembre/XX Settembre e di Via Paleocapa). Per garantire il regolare svolgimento dei mercati e gestire l'intenso afflusso di pubblico previsto, il Comune ha disposto provvedimenti temporanei relativi alla viabilità e alla sosta.

Dalle 06 alle ore 21 dell'8 e 15 dicembre 2024 divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di Via Guidobono (tra Via L. Corsi e Piazza del Popolo) e Piazza del Popolo in Piazza del Popolo (escluse le percorrenze di via IV Novembre/XX Settembre e di Via Paleocapa)

Verranno posizionati segnali temporanei in Via Guidobono/Via L. Corsi: divieto di transito con direzione obbligatoria a sinistra; Via L. Corsi e Via Paleocapa/Piazza del Popolo: divieto di transito con direzione obbligatoria diritto. Via XX Settembre/Via Verzellino, Via Montenotte/Via Astengo, Via Sormano/Via Montesisto: preavviso di divieto di transito a 50 metri, con direzione obbligatoria diritto. Intersezioni Via XX Settembre/Piazza del Popolo e Via Paleocapa/Piazza del Popolo: divieto di transito con direzione obbligatoria diritto.

Modifiche nelle vie limitrofe: in Via Verzellino, Via Astengo e Via Montesisto: senso unico alternato con precedenza; in Via Rella, Via Brusco e Via Monti: sarà consentita la sosta, con circolazione limitata per lo spostamento dei veicoli in sosta.