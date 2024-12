Sassello piange la scomparsa di Franco Scasso all'età di 83 anni.

Noto artigiano, era conosciuto da tutti come "Bergiucchin", era particolarmente conosciuto e stimato nel comune della Valle dell'Erro.

"Questa notte abbiamo portato il Bergiucchin al pronto soccorso come capitava spesso ultimamente. Questa volta però non è tornato a casa con noi. Ci ha lasciato serenamente, e siamo stati con lui sino all'ultimo. Ci mancherà immensamente, ma porteremo sempre nel cuore i tanti, tantissimi momenti passati insieme" le parole del figlio Gian Marco, caposquadra dei vigili del fuoco di Varazze, ex candidato sindaco e consigliere comunale prima dell'arrivo del commissario Giorgio Ariberto Moranzoni.

Si stanno susseguendo sui social i messaggi di cordoglio e ricordo.