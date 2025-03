Fondo Strategico regionale, al Savonese quasi 11 milioni per 19 interventi su vari ambiti

Sono 19 gli interventi finanziati dalla Regione attraverso lo strumento del Fondo Strategico per il territorio della provincia di Savona, per un ammontare complessivo di 10.952.402 di euro.

E' quanto emerge dalla recente delibera di Giunta, presentata una settimana fa in conferenza stampa in Piazza De Ferrari e pubblicata integralmente quest’oggi. Al suo interno investimenti in molteplici ambiti: dall’area sport, alla riqualificazione urbana, all’edilizia scolastica, all’edilizia residenziale sociale, all’entroterra, al ciclo delle acque, alle infrastrutture e, infine ma non ultimo, alla sanità.

AREA SPORT

A Roccavignale verrà realizzato un impianto a fune per attività ludico-sportive, simile a una zip line, che collegherà le località Poggio e Gere. L'opera prevede un costo totale di 625.000 euro, di cui 437.500 euro finanziati dal Fondo Strategico Regionale per il 2025 e 187.500 euro cofinanziati dal beneficiario.

A Savona, presso il campo di calcio comunale "Ruffinengo" di Legino saranno effettuati lavori di adeguamento alle norme Figc Lnd. L'intervento ha un costo complessivo di 460.000 euro, con un finanziamento regionale di 322.000 euro, suddiviso in due tranche da 161.000 euro per il 2025 e il 2026, e un cofinanziamento del beneficiario pari a 138.000 euro.

AREA RIQUALIFICAZIONE URBANA

A Cosseria si darà nuova vita a un’area pubblica con il rifacimento della pavimentazione e del campetto sportivo, l’installazione di colonnine per la ricarica di biciclette elettriche e il potenziamento dell’illuminazione pubblica. Il progetto prevede un investimento complessivo di 250.000 euro, di cui 220.000 finanziati dal Fondo Strategico Regionale e i restanti 30.000 euro coperti dal Comune.

A Villanova d'Albenga è in programma un intervento per favorire la mobilità dolce, migliorando l’estetica e la funzionalità dell’area e includendo la manutenzione del campo da calcio a 5. L’investimento totale è di 250.000 euro, con 225.000 euro di fondi regionali e un cofinanziamento di 25.000 euro.

Rifacimento delle pavimentazioni e dei sottoservizi per la riqualificazione del centro storico di Testico. Il progetto, dal valore complessivo di 250.000 euro, sarà sostenuto con 235.000 euro di finanziamenti regionali, mentre i restanti 15.000 euro saranno a carico del Comune.

A Dego verrà avviato il primo lotto di interventi per la riqualificazione di Piazza Botta, con un investimento complessivo di 250.000 euro, finanziato per 235.000 euro dalla Regione e per 15.000 euro dal Comune.

Valorizzazione del Castello Del Carretto di Balestrino invece a Nasino, con interventi per migliorarne l’accessibilità e la fruizione. L’opera, del valore di circa 223.000 euro, sarà coperta per oltre 211.000 euro da fondi regionali, mentre il Comune contribuirà con circa 11.000 euro.

A Albissola Marina sarà riqualificato il marciapiede di Corso Bigliati, con l’obiettivo di migliorarne l’estetica e la funzionalità. Il progetto prevede un investimento di 300.000 euro, con 230.000 euro finanziati dalla Regione e un cofinanziamento comunale di 70.000 euro.

A Pallare verrà realizzata una nuova biblioteca con un’area di servizio non impermeabilizzata, per un investimento totale di 287.500 euro, di cui 250.000 coperti dal Fondo Strategico Regionale e 37.500 euro a carico del Comune.

A Castelvecchio di Rocca Barbena, infine, è prevista la rigenerazione urbana di Piazza dell’Oratorio e dei vicoli antistanti nella frazione di Vecersio. L’intervento, del valore di 250.000 euro, sarà finanziato per 237.500 euro dalla Regione, mentre il Comune parteciperà con 12.500 euro.

AREA EDILIZIA SCOLASTICA

Un intervento di manutenzione straordinaria delle scuole "T. Paccini" è quanto previsto ad Albenga. L'importo complessivo sarà di 503.000 euro, con un finanziamento di 477.850 euro dal Fondo Strategico Regionale (40.000 euro nel 2025, 394.065 euro nel 2026 e 43.785 euro nel 2027) e un cofinanziamento di 25.150 euro.

Ad Altare si interverrà sull'efficientamento energetico della scuola con la sostituzione di serramenti esterni e della centrale termica. L'investimento totale è di 350.000 euro, con un finanziamento di 332.500 euro (228.832 euro nel 2025 e 103.668 euro nel 2026) e un cofinanziamento di 17.500 euro.

A Pietra Ligure previsto un intervento di adeguamento normativo e abbattimento delle barriere architettoniche per la scuola secondaria di primo grado "Nicolò Martini". Il costo totale è di 264.607,20 euro, con un finanziamento di 251.376,84 euro per il 2025 e un cofinanziamento di 13.230,36 euro.

AREA SANITÀ

Anche in questo caso lo stanziamento andrà impiegato a Pietra Ligure sull'ospedale Santa Corona, dove verranno realizzati lavori di prevenzione incendi al Padiglione I Chirurgico per un importo di 1.885.632 euro, con un finanziamento di 1.847.919,36 euro per il 2025 e un cofinanziamento di 37.712,64 euro. Sempre al Santa Corona, nel Padiglione 18, verrà installato un impianto di rilevazione fumi, con un investimento di 140.666 euro, di cui 137.852,68 euro finanziati dal Fondo Strategico Regionale e 2.813,32 euro cofinanziati dal beneficiario.

“Sono interventi rilevanti per la provincia di Savona e confermano la grande attenzione della Giunta Bucci nei confronti del nostro territorio. Sono davvero soddisfatto per questa delibera regionale, di cui beneficeranno tanti Comuni sia della costa che dell’entroterra. Questo cospicuo finanziamento è la prova provata che l’impegno, il lavoro per il territorio e i buoni progetti alla fine pagano” commenta il consigliere regionale di Forza Italia, Angelo Vaccarezza.