Elezioni Comunali, il 25 e 26 maggio il voto a Sassello

Il Consiglio dei Ministri ha stabilito che il primo turno delle elezioni comunali si terrà nelle giornate di domenica 25 e lunedì 26 maggio 2025, il ballottaggio avrà luogo l’8 e il 9 giugno, in concomitanza con i referendum sul lavoro e sulla cittadinanza.

La decisione, presa nel pomeriggio di ieri durante la riunione dell'esecutivo, conferma l’ipotesi già circolata nei giorni scorsi e coinvolge numerose città italiane, tra cui soprattutto Genova, chiamata a rinnovare il consiglio comunale e a eleggere il nuovo primo cittadino.

Nel savonese invece l'unico comune che andrà al voto è Sassello, commissariato dall'agosto dell'anno scorso a seguito delle dimissioni dell'ex sindaco Marco Dabove.

Al momento pare certa la candidatura dell'ex capogruppo di minoranza Gianmarco Scasso. Il caposquadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Varazze era stato sconfitto nel maggio del 2023 con uno scarto di soli 63 voti contro Dabove (531 preferenze contro 468).

A questa tornata ci riprova e sta continuando gli incontri sul territorio in vista del voto. In lista con lui dovrebbe essere presente l'ex senatore ed ex sindaco di Albisola Superiore Franco Orsi che da anni vive e lavora proprio a Sassello.

Non è da escludere che negli ultimi due mesi non nasca una seconda lista avversaria.