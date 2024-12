Savona, il Babbo Natale del Moto Club della Polizia di Stato dona regali e un proiettore alla pediatria del San Paolo

Anche quest’anno, come da tradizione, il Babbo Natale del Moto Club della Polizia di Stato è arrivato in grande stile per portare un sorriso ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell’Ospedale San Paolo di Savona.

L’iniziativa ha coinvolto anche il personale della Questura e della Polizia Stradale, consolidando un gesto di solidarietà molto atteso e apprezzato.

La visita è iniziata con l’accoglienza del primario di Pediatria e Neonatologia del nosocomio savonese, il dottor Alberto Gaiero. Quest’anno, oltre ai tradizionali regali per i bambini, il Moto Club ha donato un videoproiettore al reparto. Questo strumento sarà utilizzato per attività ricreative e didattiche, offrendo ai piccoli pazienti momenti di svago durante la loro permanenza in ospedale.

A rendere l’evento ancora più speciale è stata la presenza, nel parcheggio dell’ospedale, di un vero gioiello vintage: una storica Alfa Romeo 155 della Polizia Stradale, un’autentica icona che ha affascinato grandi e piccini.