Arriva la neve in Liguria, imbiancati i monti e l'entroterra ligure

È atteso a fine mattinata di oggi, domenica 8 dicembre, l'aggiornamento dell'allerta gialla per neve nell'entroterra ligure. Nel frattempo, Arpal comunica che la nottata è trascorsa senza particolari criticità, ma come previsto, la neve ha cumulato sopra i 600 metri.

Le quantità più significative sono state registrate a Cuccarello, nel Comune di Sesta Godano (11 cm) e nell'entroterra savonese sul Monte Settepani (10 cm) e a Urbe (7 cm) con spolverata di neve anche in Val Bormida (Dego, ma anche zone dell'alta valle come Calizzano e Bardineto) .

Ad Amborzasco, Comune di Santo Stefano d’Aveto, sono scesi 7 cm di neve e 10 cm a Capanne di Marcarolo, al confine con il Piemonte.

Le temperature sono scese vertiginosamente in tutta la regione, con una minima di -4,9°C a Poggio Fearza​, nel Comune imperiese di Mendatica. La Liguria è inoltre​ interessata da venti intensi, con raffiche oltre i 100 km/h nell’entroterra e attorno ai 90 km/h lungo la costa.



​Sono in corso nuove valutazioni da parte di Arpal. Per il momento l'allerta gialla per neve proseguirà fino alle 15 di oggi nelle seguenti zone: Zona D (versanti padani di Ponente); Zona E (versanti padani di Levante); Zona B (nei Comuni sopra i 300 metri); Zona C (Comuni di Levante sopra i 600 metri).

Particolare attenzione è richiesta sulle infrastrutture stradali, in particolare lungo le autostrade A26 e A7, e sui valichi appenninici verso l’Emilia Romagna.

È possibile rimanere informati sull'evoluzione dell'allerta sui canali ufficiali di Arpal e Regione Liguria.