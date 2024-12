Bergeggi, il 15 dicembre il presepe vivente nei caruggi

La bellezza di Bergeggi, con le case adagiate sulla collina sovrastante il mare, sarà svelata ai visitatori che parteciperanno all’evento legato al presepe vivente 2024.

Una serata speciale, alla luce del tramonto, tra i pittoreschi carruggi bergeggini, alla scoperta di antiche arti e mestieri: i figuranti in costumi d’epoca, accoglieranno il pubblico in una vera e propria full-immersion storica, nello spirito e nella tradizione della magia del Natale.

Un evento per grandi e piccini, che racconterà per immagini la magia del Natale, con i pastori, gli artigiani, i Magi, la Sacra Famiglia.

Ma sarà soprattutto l’occasione per scoprire un borgo incantato, una perla del territorio ligure, con i racconti delle guide e con la presenza di una nobildonna che narrerà, in prima persona, le vicende del territorio savonese in epoca rinascimentale.

L’evento è realizzato con il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo. Organizzato da L’Îzua ODV, in collaborazione con Proloco Bergeggi, Circolo Ricreativo Bergeggino, Comune di Bergeggi e numerose realtà locali; Biblioteca del Comune di Bergeggi, ProLoco Spotorno, ProLoco Vezzi Portio, Area Marina Protetta Isola di Bergeggi, Il Golfo dell’Isola, le scuole dell’infanzia e primaria di Bergeggi, il Gruppo Artistico Via col Vento, con la preziosa partecipazione dello chef Nevio Tonello e della scrittrice e storica Maria Rosa Marsilio.

I costumi storici sono stati ricreati con cura dalla talentuosa Giuseppina Traverso, socia de L’Îzua.

Escursione gratuita, prenotazione obbligatoria al sito www.ilgolfodellisola.it – eventi.

Domenica 15 dicembre. Due turni: ore 17.00 e 17.20 da concordare al momento della prenotazione

Luogo: Caruggi di Bergeggi. Attrezzatura necessaria: scarpe comode, abbigliamento adatto, torcia elettrica, acqua. Lunghezza: meno di 1 km – Dislivello 80 mt circa. Scale lungo il percorso.