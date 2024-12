Caos treni, Scajola: "Rfi disponga una task force emergenziale. Disagi inaccettabili"

“Rfi predisponga una task-force emergenziale per poter far fronte, in tempo reale, a eventuali guasti infrastrutturali”. E' l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola a formulare la richiesta a seguito dei disagi subiti dai passeggeri dei treni nella giornata di ieri, a causa di alcuni danni alla rete ferroviaria.

Scajola, dopo aver convocato nella mattinata odierna gli uffici regionali, ha dunque predisposto una lettera ufficiale di richiamo a Rfi, destinata all’amministratore delegato Gianpiero Strisciuglio, con cui si chiede di attivarsi al più presto per quanto suddetto.

“Rete Ferroviaria Italiana deve dimostrare maggiore prontezza nell’affrontare situazioni emergenziali, al di là dell’impossibilità di anticipare i guasti a infrastrutture vetuste a cui la Liguria, così come gran parte dell’Italia, è ancora legata - dichiara l’assessore - I disagi subiti dai passeggeri sono inaccettabili, ma non sono dipesi da mancata programmazione o dai fondamentali cantieri in corso, bensì da quattro distinti danni all’infrastruttura ferroviaria a distanza di poche ore, di cui uno ingente avvenuto fuori dalla nostra regione. A breve avrò un confronto con il Governo sul tema, ma è chiaro che serva un piano straordinario di interventi a livello Paese. Dobbiamo farci trovare pronti a queste situazioni di disagio con un piano già preventivamente stabilito che possa dare risposte immediate a chi utilizza questo mezzo di trasporto per andare a lavorare, studiare o semplicemente per visitare la nostra regione. Servono soluzioni alternative, predisposte, con autobus sostitutivi e comunicazioni chiare e univoche anche durante le difficoltà”.