Cassa integrazione fino a marzo per i lavoratori della Bitron. Ghiglia (Cgil): "Realtà industriale storica del savonese, deve essere salvaguardata"

La crisi dell'automotive colpisce anche nel savonese e a pagarne le conseguenze sono i 280 lavoratori della Bitron. L'azienda produttrice di macchinari di via Rio del Galletto a Savona avrebbe infatti perso due commesse, una da Stellantis e una da Ktm, entrambe in difficoltà.

"È necessario superare il momento, la competenza per stare sul mercato c'è, la professionalità dei lavoratori è indiscutibile. Lo stabilimento è stato modernizzato con i dovuti investimenti, crediamo sia utile monitorare per quanto possibile la criticità generale del comparto Automotive, Bitron è una realtà industriale storica del savonese e fondamentale per l'economia del nostro territorio, deve essere salvaguardata" ha detto Cristiano Ghiglia, segretario Fiom Cgil.

"Esprimiamo vicinanza e solidarietà ai lavoratori della Bitron di Savona che si trovano in cassa integrazione. La situazione di crisi industriale del nostro territorio continua inesorabilmente a peggiorare - il commento di Emanuele Parrinello, segretario della Federazione provinciale di Savona del Partito Democratico e Simone Anselmo, segretario dell'Unione comunale di Savona del Pd - Invitiamo chi ha responsabilità di governo regionale e nazionale ad affrontare prontamente questa situazione in modo organico. Purtroppo tanto la Regione Liguria quanto il governo nazionale finora si sono dimostrati privi di una vera politica industriale, senza la quale non potrà esserci un autentico rilancio per il territorio della nostra provincia".