Pnrr, con l'ok al Decreto Omnibus al via le norme per semplificare l’erogazione delle risorse

Con la firma, da parte del Ministro dell'Economia e delle Finanze Giorgetti, del decreto per l'attuazione di quanto previsto dal Decreto Omnibus (dl n. 113/2024), pronte a partire le nuove norme per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure per l’erogazione delle risorse ai soggetti attuatori, ossia Amministrazioni ed Enti locali, per il finanziamento delle opere del Pnrr.

Le Amministrazioni e gli Enti locali potranno quindi chiedere ai Ministeri anticipazioni fino al 90% del costo degli interventi, che dovranno essere erogate entro 30 giorni dalle richieste di trasferimento.

"Le nuove norme potrebbero essere uno sprone per i Comuni ad andare avanti con maggiore solerzia senza indugiare in burocrazia interna ed esterna - afferma il Direttore di Anci Liguria Pierluigi Vinai - perché ora l'obiettivo è quello di raggiungere le milestones e rendicontare a passo di carica".

In sede di presentazione delle richieste, i soggetti attuatori devono attestare l’ammontare delle spese risultanti dagli stati di avanzamento degli interventi e l’avvenuto espletamento dei propri controlli di competenza, insieme alle verifiche sul rispetto dei requisiti specifici previsti dal Pnrr.

A fronte delle richieste, le Amministrazioni centrali titolari delle misure effettuano le erogazioni, riservandosi i controlli ad una fase successiva e comunque entro il termine di erogazione del saldo finale dell'intervento.