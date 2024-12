Auto contro un palo ad Albenga: soccorsi mobilitati, un codice giallo al Santa Corona

Questa mattina, intorno alle ore 7, un incidente stradale ha avuto luogo in via del Roggetto, nei pressi dell'incrocio con piazza Berlinguer. Un'automobile, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo e si è schiantata contro un palo.

Immediatamente, la centrale operativa del 112 ha attivato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Croce Bianca di Albenga, l'automedica e le forze dell'ordine per gestire l’emergenza e avviare le operazioni di messa in sicurezza dell'area.

Una persona è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.