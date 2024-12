Savona, domani la preghiera ecumenica per la pace con Sant'Egidio

Martedì 10 dicembre alle ore 20:30 nella Chiesa San Raffaele al Porto, in piazza Pippo Rebagliati a Savona, la Comunità di Sant'Egidio invita alla preghiera ecumenica per la pace, cui prenderanno parte monsignor Calogero Marino e i rappresentanti delle comunità cristiane presenti nella diocesi di Savona-Noli. L'iniziativa si svolge ogni mese ma "dato l'inasprirsi dei conflitti di questi giorni e nell'imminenza del Natale abbiamo pensato come Chiese di riunirci insieme", spiega la responsabile Natasha De Rosso. Inoltre si colloca fra gli appuntamenti della visita pastorale che il vescovo sta conducendo nella zona del centro storico.

La stessa Sant'Egidio sta preparando il tradizionale Pranzo di Natale, che si svolgerà proprio in San Raffaele al Porto e presso la vicina sala museo della Compagnia Portuale CULP Savona Pippo Rebagliati, che ha reso disponibili i suoi spazi. Gli ospiti saranno circa 150 e ognuno riceverà un regalo. Per preparare questi regali ogni e fino a Natale dalle ore 16 alle 18:30 nella stessa chiesa è attivo un punto di raccolta e confezionamento. È possibile aderire liberamente come volontari sia per il punto sia per servire al pranzo.