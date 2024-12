Si chiama "Musa 2027" il nuovo polo museale di Savona: card unica, biglietteria in piazza e nuovo sito

Nasce a Savona un nuovo polo museale. Avrà una biglietteria unica a Palazzo Gavotti con affaccio su strada, un bookshop e un infopoint. Un biglietto cumulativo per i musei civici e non civici, valido per un intero fine settimana (MUSA weekend), e un nuovo sito connesso a un portale per la bigliettazione elettronica sono alcune delle azioni previste all'interno di MUSA 2027, che rilancia la rete dei musei savonesi e la inserisce tra le rotte che la città sta tracciando in vista di Savona 2027.

Il progetto è stato presentato questa mattina in una conferenza stampa alla quale hanno preso parte il sindaco Marco Russo, l'Assessore alla Cultura Nicoletta Negro, la direttrice dei Musei Valentina Frascarolo, e i rappresentanti dei Musei Savonesi.

"È un passo avanti molto importante, non solo per l'offerta museale in senso stretto, ma più in generale per l'offerta culturale della città, che valorizza e rende dinamico il patrimonio d'arte in relazione con i savonesi e con i turisti", ha commentato il sindaco Russo.

"MUSA 2027 – spiega l'Assessore Negro – valorizzerà tutti i nostri musei e, conseguentemente, l'intero patrimonio cittadino. La Pinacoteca si pone come punto di riferimento del sistema museale civico che si apre anche agli altri musei e intorno a cui ruoterà l'offerta culturale artistica savonese. Fondazione De Mari, nel giugno 2023, ha istituito una rete provinciale che conta 18 istituzioni. MUSA non potrà prescindere da questo lavoro e si metterà a disposizione per ampliarne le potenzialità, anche dal punto di vista turistico.

I punti fondamentali di MUSA sono tre: si crea un punto di riferimento visibile e aperto alla città, non solo per l'offerta museale ma, più in generale, per la parte turistica; si valorizza la straordinaria collezione di Milena Milani e la sua figura; si valorizza la ricca offerta culturale che va dal Museo della Ceramica all'Apple Museum".

La direttrice Frascarolo aggiunge che, attraverso le diverse progettualità di MUSA 2027, come lo spostamento della biglietteria su strada, si darà maggiore visibilità alla rete museale savonese. Inoltre, grazie alla bigliettazione centralizzata ed elettronica sarà possibile effettuare un più efficace monitoraggio del pubblico, e del non pubblico, informazioni fondamentali per la messa a punto di una programmazione futura.

Nell'ottica di creare sempre più relazioni con le realtà museali nazionali e internazionali, la giunta ha deciso proprio in questi giorni di iscrivere i musei civici savonesi all'ICOM Italia, delegazione italiana dell'International Council of Museums, che ha come missione la salvaguardia del patrimonio culturale e lo sviluppo dei musei in ambito nazionale e internazionale.

Le principali azioni

Il rilancio della Pinacoteca Civica

La Pinacoteca Civica diventa cabina di regia di MUSA 2027. In una programmazione di durata triennale si prevede un riordino e un riallestimento dell'intero museo per attualizzare le modalità di fruizione e migliorare le condizioni conservative delle opere.

Biglietteria unica con affaccio su strada (in piazza Chabrol, nei locali attualmente in dotazione alla Fondazione Milani). Oltre a un bookshop specializzato, la biglietteria fungerà anche da punto informativo per tutti i musei savonesi.

con affaccio su strada (in piazza Chabrol, nei locali attualmente in dotazione alla Fondazione Milani). Oltre a un bookshop specializzato, la biglietteria fungerà anche da punto informativo per tutti i musei savonesi. La figura di Milena Milani e la sua collezione in memoria di Carlo Cardazzo : la valorizzazione di questa collezione è inserita tra i progetti del dossier di candidatura di Savona a Capitale Italiana della Cultura. Nello spazio al terzo piano, adibito ad area di sosta, verrà allestita una saletta multimediale per raccontare, attraverso un video, la figura di Milena Milani e la sua collezione ospitata in Pinacoteca. A partire da febbraio, la Pinacoteca si avvarrà di un qualificato dottorato di ricerca attivato da UNIGE, focalizzato proprio sulla collezione Milani.

: la valorizzazione di questa collezione è inserita tra i progetti del dossier di candidatura di Savona a Capitale Italiana della Cultura. Nello spazio al terzo piano, adibito ad area di sosta, verrà allestita una saletta multimediale per raccontare, attraverso un video, la figura di Milena Milani e la sua collezione ospitata in Pinacoteca. A partire da febbraio, la Pinacoteca si avvarrà di un qualificato dottorato di ricerca attivato da UNIGE, focalizzato proprio sulla collezione Milani. Nuove sale destinate all'accoglienza, alla consultazione e alle esposizioni: a seguito dello spostamento dell'attuale biglietteria, verrà creato uno spazio da destinare all'accoglienza e alla consultazione del materiale bibliografico legato al territorio.

Attività didattiche al centro

Fondazione Museo della Ceramica e Istituto Internazionale Studi Liguri attuano da anni una eccellente attività didattica rivolta a scuole e famiglie. Dopo una lunga collaborazione con Italia Nostra, la didattica per Pinacoteca e Museo Pertini Cuneo si è appoggiata alla Fondazione Museo della Ceramica, che realizza progetti trasversali tra Museo della Ceramica e Pinacoteca.

La direzione Musei intende implementare l'attività didattica di Pinacoteca e Pertini Cuneo e il rapporto con le scuole (ad esempio attraverso i PCTO), con un nuovo progetto a partire dall'anno scolastico 2025/26.

Nuovo sito, portale d'acquisto online, card MUSA Weekend

Un nuovo portale di acquisto online permetterà l'interconnessione delle diverse biglietterie dei Musei Civici. Attraverso questo portale sarà possibile acquistare la card MUSA Weekend.

Visti i diversi orari di apertura durante la settimana, il biglietto unico sarà valido per un intero fine settimana e comprenderà la possibilità di accedere alla cella di Mazzini accompagnati da un operatore del museo archeologico e di visitare la torre del Brandale per una panoramica della città, rendendo più organica e completa l’esperienza degli utenti tra i vari musei cittadini.

Programmazione culturale e di ricerca condivisa

Saranno predisposte audioguide inclusive e multilingua per offrire percorsi nei musei con diversi gradi di approfondimento (incluse nella card o acquistabili singolarmente). Periodicamente verranno proposti percorsi guidati tematici nei vari musei cittadini.

Un giovedì al mese, presso la sala conferenze della Pinacoteca, si terrà un approfondimento su un'opera o un gruppo di opere appartenenti ai musei della rete, con ospiti esterni per offrire una finestra sul panorama artistico e culturale nazionale e internazionale.