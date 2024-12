Balneari, a Savona il convegno del consorzio “Obiettivo Spiagge” fissa i punti del 2025

"L'importanza territoriale del Consorzio sta nel suo fare rete. Un impegno che dà voce agli imprenditori che con grandi sacrifici hanno trasformato il litorale in un'opportunità di sviluppo e occupazione. Tre le sfide che sta affrontando il settore c'è anche quella delle energie rinnovabili, un asset strategico che la Regione Liguria è pronta a sostenere per la creazione di Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer). Si tratta di uno strumento importante che permette ai balneari di contribuire alla sostenibilità della regione italiana leader nelle Bandiere Blu".

Così l'assessore regionale all'Energia Paolo Ripamonti nel corso del convegno annuale del Consorzio 'Obiettivo Spiagge', durante il quale sono state illustrate le attività svolte e il programma per il 2025.



​L'assessore regionale al Demanio Marittimo e Coordinatore del Tavolo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in materia, Marco Scajola, intervenuto in videomessaggio ha aggiunto: "Il lavoro svolto dal Consorzio 'Obiettivo Spiagge' è prezioso e importante per l'intero settore. Un settore che è ancora alla ricerca di certezze. Come Regione Liguria continueremo a lavorare al fianco delle imprese per tutelare i tantissimi lavoratori e gli investimenti fatti negli anni in un comparto fondamentale per il territorio e per il suo sviluppo presente e futuro".