Albenga, il derby del Liceo G. Bruno finisce 4-1 per Via Dante: raccolti i fondi per due adozioni a distanza

Si è disputato giovedì 16 maggio, allo Stadio A. Riva di Albenga, il tradizionale derby di beneficenza “Pontelungo Roggetto vs Via Dante” del Liceo Giordano Bruno. Un pomeriggio di sport e solidarietà che ha visto, ancora una volta, la partecipazione entusiasta degli studenti e il successo del progetto umanitario promosso dagli studenti.

Grazie ai fondi raccolti con l’evento sarà possibile completare due adozioni a distanza, sostenute dal liceo all’interno del progetto solidale “Un abbraccio senza confini”, in collaborazione con l’organizzazione Avsi.

Come da tradizione, il match ha messo di fronte le due “anime” dell’istituto: da una parte gli studenti della sede di Via Dante, dall’altra quelli di Pontelungo e Via del Roggetto. L’iniziativa è stata organizzata interamente dai rappresentanti d’istituto, con il coinvolgimento attivo degli studenti di tutte le classi.

In tantissimi hanno riempito gli spalti per tifare e sostenere la raccolta benefica, dando vita a un clima festoso e partecipato, che ha confermato il valore educativo e comunitario dell’iniziativa.

In campo, la squadra di Via Dante ha vinto per 4-1, confermando la tradizione positiva degli ultimi anni. Ma, come sempre, il risultato è passato in secondo piano rispetto allo spirito di gruppo e alla causa solidale.

«Abbiamo raccolto abbastanza per completare due adozioni a distanza. Siamo molto soddisfatti: è stato un successo di squadra, dentro e fuori dal campo», hanno commentato gli organizzatori.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto agli sponsor che hanno reso possibile l’evento: Autoscuola De Valle e Bear House Albenga – A Cà dell'Orso, che hanno supportato l’iniziativa.