Alassio, dal Dipartimento Nazionale un contributo per potenziare le attività della Protezione Civile locale

Ammonta a 1.486 euro lo stanziamento assegnato dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile al Comune di Alassio destinato al potenziamento delle attività del Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile locale.

Il finanziamento segue la domanda presentata nel 2023 dal Comune alassino nell’ambito della “Quota Locale - Misura Mista” dei criteri triennali 2023-2025. Il progetto, approvato con Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 3880 dell’8 novembre 2024, prevede la fornitura al Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile di un gazebo informativo e il supporto economico per la realizzazione di materiale divulgativo destinato ad informare e sensibilizzare la popolazione sui rischi e sulle misure corrette da adottare nelle varie situazioni di pericolo.

“Siamo molto soddisfatti di questo contributo – dichiara l'assessore alla Protezione Civile del Comune di Alassio, Franca Giannotta – ottenuto grazie all'impegno degli Uffici Comunali in sinergia con la nostra Amministrazione. Oltre all'aiuto concreto che fornirà al nostro Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile, questo contributo rappresenta anche un riconoscimento importante per il suo costante e instancabile impegno. Colgo a questo proposito l'occasione per rinnovare un sentito ringraziamento ai nostri volontari, sempre in prima linea a favore della comunità”.