Finale, due ore di sosta gratis a Marina nel weekend prima di Natale

Tornano a Finale Ligure le agevolazioni sulla sosta per incentivare il commercio locale durante lo shopping delle festività.

Nel weekend che precederà il Natale, nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 dicembre, le prime due ore di sosta saranno gratuite per gli utenti dei parcheggi blu situati sul lungomare di Finalmarina, tra via Concezione, via San Pietro e piazzale Wuillermim. Il pagamento del parcheggio scatterà quindi dalla terza ora.

Commentano dall'amministrazione comunale: "Dopo l'ottimo riscontro avuto in occasione del "Black Friday" con un'iniziativa simile, abbiamo optato per riproporre anche in questo prossimo fine settimana un'iniziativa per incentivare lo shopping natalizio e sostenere così il nostro prezioso tessuto economico locale. Grazie alla disponibilità della Servizi di Riviera, l'agevolazione riguarderà circa duecento posti auto".