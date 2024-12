Medicina e letteratura: aperte le iscrizioni alla XVIII edizione del “Premio Cronin”

Si sono aperte oggi, e lo resteranno sino al prossimo 1° settembre, le iscrizioni alla diciottesima edizione del “Premio Cronin”, concorso letterario riservato agli iscritti – o già iscritti – agli Ordini provinciali dei Medici Chirurghi e Odontoiatri.

Intitolato al grande medico e scrittore scozzese Archibald Joseph Cronin, autore di celebri opere come La cittadella o E le stelle stanno a guardare, fondato nel 2007 e da sempre organizzato dalla sezione savonese dell’AMCI, l’Associazione Medici Cattolici Italiani, il Premio presenta quattro sezioni, alle quali si partecipa inviando solo testi inediti. Ovvero: narrativa, poesia, teatro, saggistica (quest’ultimo ambito con uno spazio riservato a scritti sul tema della medicina in relazione all’intelligenza artificiale e all’etica).

Il “Premio Cronin”, ormai maggiorenne, cresce ogni anno anche nel numero dei partecipanti, soprattutto giovani, mantenendo al contempo l’intento di sempre: quello di “valorizzare e riallacciare il dialogo fra medicina e letteratura sull’onda di un umanesimo di fondo”, come dichiara il presidente Marco Lovisetti, consapevole che “questo umanesimo non è mai stato estraneo a chi si occupa di salute” e, anche se affiancare medicina e letteratura può apparire un’operazione intellettuale non scevra da rischi, “questo dialogo ha radici lontane e ha visto frutti grazie a parecchi medici-scrittori, specie tra Otto e Novecento”.

L’elenco sarebbe lungo: Čechov, Bulgakov, Conan Doyle, Schnitzler, Céline, Carlo Levi, Michael Crichton, Khaled Hosseini e altri. Del resto, “Tra medicina e letteratura corse sempre amicizia”, ha scritto Carlo Dossi. E lungo l’Ottocento agli aspiranti medici veniva richiesta pure la “cedola in belle lettere”.

La cerimonia di premiazione dei vincitori si svolgerà sabato 8 novembre 2025, alle ore 17, a Savona. In quell’occasione, oltre ai premiati delle varie sezioni, verrà conferito il consueto “Premio alla Carriera 2025”, assegnato nei giorni precedenti a una personalità di rilievo nazionale, dalle stesse giurie del “Cronin”, delle quali sono membri giornalisti, scrittrici, docenti universitari, saggisti (fra i premiati delle scorse edizioni, Danila Satragno, Luigi Ciotti, Ferruccio de Bortoli, Massimo Recalcati, Giuseppe Remuzzi, Aldo Grasso). Per ulteriori informazioni si rimanda al sito: www.premiocronin.com.