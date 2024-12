Maxi tamponamento in A10 tra Pietra e Finale Ligure: tre mezzi pesanti coinvolti, traffico bloccato (FOTO)

Maxi tamponamento nel pomeriggio odierno, intorno alle 14:30, sull'autostrada A10 all'altezza del viadotto tra Pietra e Finale Ligure sulla Val Maremola (al km 66,5 circa) dove tre autorticolati sono entrati in collisione tra di loro per cause non ancora ben chiarite.

L'allarme è scattato immediatamente per verificare innanzitutto le condizioni dei tre autisti dei mezzi pesanti, in particolare l'uomo di circa cinquant'anni a bordo dell'ultimo veicolo coinvolto che è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo della motrice. L'uomo è stato trasportato in codice rosso al Santa Corona.

Sul posto quindi, oltre ai sanitari della Croce Bianca di Borgio e di Pietra Soccorso, coadiuvati dal personale del 118 a bordo dell'automedica Sierra2, sono giunti anche i Vigili del fuoco per le operazioni necessarie a estrarre la vittima e affidarla ai sanitari. Operativi anche la Polstrada e il personale del concessionario, i primi per i rilievi del caso e i secondi per regolare la circolazione, oltre a ripristinare poi le condizioni di sicurezza dell'area.

Rallentamenti e code sono inoltre segnalate, in corrispondenza del luogo del sinistro, in direzione Savona. Il traffico è rimasto immediatamente bloccato con code fino a Borghetto Santo Spirito.