Savona, alla Ubik l'evento per bambini "Un sacco... di letture per Santa Lucia"

Venerdì 13 dicembre alle ore 16,30 presso la libreria Ubik di Savona, l'evento "Un sacco... di letture per Santa Lucia". Incontro animato per bambini dai 2 ai 6 anni, a cura dell'associazione Scuola di Carta in collaborazione con l'Auser

"Si vocifera in tutta Savona che qualcuno dal Polo Nord abbia deciso di fare una fermata con la sua slitta alla libreria Ubik proprio il giorno di Santa Lucia con un sacco pieno di libri da leggere...chi mai sarà? Bambine e bambini, se volete scoprirlo, vi aspettiamo in libreria con un sacco di letture natalizie.....oh oh oh!", si legge nella nota.