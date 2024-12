No alle luminarie natalizie a Stella. Il sindaco: "Decisione presa visti i molteplici guasti sulle linee gli scorsi anni"

"Come avrete potuto notare per queste Festività l'Amministrazione comunale ha deciso di non posizionare, come è avvenuto nei passati tre anni, luminarie natalizie lungo le strade dei centri delle nostre Frazioni, bensì di posizionare cinque installazioni “più sobrie” a terra, una per ogni Frazione - dice il Sindaco Andrea Castellini - La decisione è stata presa principalmente tenendo conto della conformazione impiantistica e della vetustà delle linee pubbliche e dei molteplici guasti che si sono susseguiti sulle stesse gli scorsi anni anche a seguito del montaggio/smontaggio delle luminarie che molti residenti purtroppo hanno subito".