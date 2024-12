Albisola, intitolato a Pietro Frino il parco delle feste di Luceto

Il parco delle feste vicino alla sede della Crcs di Luceto a Pietro Frino.

Ieri mattina nella frazione di Albisola Superiore si è tenuta la cerimonia di intitolazione alla presenza dei figli, Raffaella ed Ezio, di quasi tutti i membri del consiglio comunale, dei rappresentanti di moltissime associazioni di volontariato di Albisola e dei comuni limitrofi, di cittadini e soci del circolo.

"E’ stato un momento emozionante come sempre accade quando si ricordano persone che hanno fatto tanto per la comunità e dato il loro contributo alla realizzazione di progetti importanti. Così è anche la storia di Pietro Frino uno dei soci fondatori e poi presidente della CRCS Luceto che ha fatto parte di quella compagine che si è impegnata per lo sviluppo urbanistico della frazione insieme alle amministrazioni comunali di quegli anni ma anche e soprattutto per l’attività sociale del circolo - ha detto il sindaco Maurizio Garbarini - In questi luoghi, ancora oggi, grazie all’attività di volontariato di chi ancora si impegna collettivamente, si respira la socialità e i rapporti umani che stanno alla base di una comunità".

"I miei ringraziamenti alla memoria di Pietro Frino a cui è stato intitolato il parco delle feste di Luceto, al presidente Baccino e ai soci della CRCS per l’iniziativa portata avanti e il lavoro che continuano a svolgere" conclude il primo cittadino di Albisola Superiore.