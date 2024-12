Ex Colonie Milanesi di Celle, maggioranza e minoranza si uniscono per un incontro pubblico

Un incontro pubblico dal tema "Colonie Milanesi: aggiornamenti al piano regolatore" nella Sala Arecco mercoledì 18 dicembre alle 21.00.

Ad organizzarlo i gruppi consigliari di maggioranza e minoranza per fare chiarezza sia sull'iter degli ultimi anni dell'ex colonie che sulla pratica che è stata sottoposta alla commissione intersettoriale e che prevede un aggiornamento al piano urbanistico comunale, con una modifica della disciplina urbanistico-edilizia dell’ambito.

"Su proposta delle minoranze, favorevolmente accolta dalla maggioranza, si è deciso di portare la pratica in assemblea pubblica, prima che in Consiglio Comunale, per dare massima trasparenza e condivisione con la cittadinanza, al fine di spiegare la pratica e chiarire eventuali dubbi dei cittadini" dicono dal Comune cellese.

"Ho accettato questa proposta e penso che si possa dare atto che vogliamo ascoltare e essere trasparenti e questo è un primo passo - ha detto il sindaco Marco Beltrame - Andremo a spiegare queste modifiche nel quale si cercano di togliere vincoli troppo stringenti per agevolare l'indirizzo alberghiero".

Nell'aprile del 2021 Cassa Depositi e Prestiti aveva ritirato il permesso a costruire dal Comune di Celle Ligure e a giugno del 2022 era stata adottata la determinazione della conclusione positiva della conferenza dei servizi, dopo praticamente due anni e mezzo di nessuna notizia da quando era stata firmata la convenzione urbanistica nel novembre 2018.

Le lavorazioni però non sarebbero partite con l'immobile lasciato a se stesso da oltre trent'anni e con il tetto che a causa del maltempo era andato praticamente distrutto.

Il progetto globale sulle ex Colonie Milanesi prevedeva in principio il totale restyling con la realizzazione di un albergo di lusso con 144 stanze, la realizzazione di 37 unità di residenza turistico-alberghiera e una Spa di 2000 mq.