Meteo, domenica soleggiata con temperature in aumento

Ecco le previsioni meteo per oggi, domenica 15 dicembre, a cura di Limet Liguria.

Il rinforzo dell’anticiclone, ad iniziare dal comparto europeo centro-occidentale, favorirà un generale miglioramento delle condizioni atmosferiche ed un aumento delle temperature.

Avvisi

raffiche di vento fino a forte dai quadranti settentrionali tra Genova e Capo Mele.

Cielo e Fenomeni

per l’intero arco della giornata cieli pressoché sereni sull’intero territorio regionale; fatta eccezione per locali e residui annuvolamenti prima dell’alba.

Venti

tra Genova e Capo Mele moderati dai quadranti settentrionali, con possibili rinforzi fino a tesi o forti. In genere deboli, sempre da nord, altrove.

Mari

mosso, in calo a poco mosso in serata.

Temperature

minime in lieve calo nei fondovalle interni, stazionarie od in lieve aumento altrove. Massime in deciso aumento ovunque.

Costa: Min: +4°C/+10°C – Max: +12°C/+16°C

Interno: Min: -4°C/+4°C – Max: +7°C/+12°C