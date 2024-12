160 anni e non sentirli per la Capitaneria di Porto: presentato il calendario 2025

La Capitaneria di porto di Savona, in occasione della ricorrenza annuale della “Giornata del Mare e della cultura marinara” e del 160° anniversario dalla fondazione del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, ha indetto, con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria – Ufficio III Ambito Territoriale di Savona, il concorso artistico, aperto alle scuole della Provincia di Savona di ogni ordine e grado, “Storie e colori del mare nel 160° anniversario dalla fondazione del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera”, che ha come come tema: “l’ambiente marino e la Guardia Costiera Italiana raccontati con lo sguardo dei giovani”.